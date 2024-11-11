انت الأن تتابع خبر فضيحة لكبير مستشاري رئيس الحكومة العراقي .. تسجيل صوتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة النزاهة العراقية مباشرة التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء عبد الكريم الفيصل.

وقالت الهيئة في بيان لها على "فيسبوك": "باشرنا بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".



وفي وقت سابق، تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، عبد الكريم الفيصل، يتحدث فيه عن أحد المشاريع الاستثمارية، وتطرق إلى استلامه مليون دولار، دون الإشارة إلى طبيعة المال الذي استلمه، الأمر الذي نفاه الفيصل.



وفي التسجيل الصوتي يزعم أن الفيصل كان يتحدث مع شخص آخر، حيث قال إنه يريد عمولات بنحو (مليار ونصف دينار عراقي) وليست مليون دولار، كالمرة السابقة، كما طالب الشخص الذي يتحدث معه، بإيجاد مشروع صناعي جيد، فيما سيسعى للحصول على تراخيص لهذا المشروع من رئاسة مجلس الوزراء.



في غضون ذلك، قالت رئاسة الوزراء العراقية إنه تمت إحالة الفيصل للتحقيق، مؤكدة على أن "الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب و الأخبار العارية عن الصحة، التي تستهدف أولا تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين. علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات".