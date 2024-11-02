انت الأن تتابع خبر خامنئي: لن نتراجع عن مواجهة الأعداء وسيتلقون رداً صارماً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إيران ملتزمة بتعزيز قدرتها لمواجهة الاستكبار العالمي على المستويين العسكري والسياسي.



وفي تصريحات له يوم السبت، أكد خامنئي أن الأعداء، بما في ذلك الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، سيتلقون رداً صارماً على أفعالهم ضد إيران والمقاومة.



وأشار إلى أن إيران لن تتراجع عن مواجهة العدو، مؤكداً أنها لن تترك أي تحرك من جانبه دون رد.



من جانبه، صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن رد إيران على تل أبيب سيكون حتمياً، حاسماً، وقوياً، وسيفوق تصور العدو .