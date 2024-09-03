انت الأن تتابع خبر إعلام عبري:قائد القوات البرية يستقيل من منصبه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية: إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قائد القوات البرية، تامير يدعي، استقال من منصبه لأسباب شخصية.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد توقعت أنه بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، قبل أشهر، حدوث سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور التحقيقات الداخلية في الجيش، المتوقعة خلال الصيف المقبل، حول هزيمة السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وأشارت إلى أنه من بين القيادات المتوقع أن تقدم استقالتها رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ونائبه أمير برعام، إلى جانب قائد فرقة غزة أفي روزينفلد، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان رغم أنه كان في منصبه لمدة شهرين فقط قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



كما توقعت أن يقدم سلفه أليعزر طوليدانو استقالته أيضا، وكذلك الحال بالنسبة لقائد شعبة العمليات شلومي بيندر، الذي يتوقع أن يقدم استقالته بسبب الانتقادات التي وُجهت له بخصوص نقل كتائب من قيادة فرقة غزة إلى الضفة الغربية عشية 7 أكتوبر.



وبالإضافة إلى ذلك، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تجر استقالة هاليفا استقالات كثيرة داخل شعبة الاستخبارات العسكرية المعروفة اختصارا بالعبرية باسم "أمان".



وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، في (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.