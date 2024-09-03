انت الأن تتابع خبر محلل عسكري: تصريحات أبو عبيدة رد سريع على خطاب نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد إن ما تحدث به الناطق الاعلامي باسم المقاومة ابوعبيدة هو رد سريع على تصريحات نتنياهو .

وأكد ابوعبيدة في تصريحات للمقاومة على تطبيق تلغرام أن تعليمات جديدة صدرت لحراس الاسرى في حال اقتراب جنود الاحتلال من اي موقع فيها اسرى ،وحمل ابوعبيدة نتنياهو المسؤولية عن قتل الاسرى الستة في رفح .

واضاف ابوزيد الى ان ما تحدث به ابوعبيدة جاء بعد انتهاء خطاب نتنياهو بلحظات مما يشير الى ان المقاومة تتابع تفاصيل ما يجري في الشارع الاسرائيلي، وتشير تصريحات ابوعبيدة الى ان الاعلام الهجومي للمقاومة لايزال فاعل في مواجهة اعلام الاحتلال .

واكد ابوزيد ان تزامن خروج ابوعبيدة مع خروج نتنياهو مؤشر واضح على ان المقاومة لا تزال تجيد التلاعب بالشارع الاسرائيلي اعلاميا ، وتوقع ابوزيد ان يعقب تصريحات ابوعبيدة بث المقطع الذي تحدثت عنه المقاومة عن الاسرى الستة الذين قتلوا في رفح .