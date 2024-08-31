انت الأن تتابع خبر مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين بعمليتي تفجير وإطلاق نار شمال الخليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل مستوطن وأصيب 5 إسرائيليين بجروح متفاوته بعمليتين متزامنتين في موقعين قرب مستوطنتي جوش عتصيون وكرمي تسور شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عند منتصف ليل الجمعة – السبت، فيما أعلن عن استشهاد المنفذين.

وأوردت هيئة البث الاسرائيلية، أن الحديث عن عمليتين بسيارتين مفخختين، إذ أن الأولى انفجرت في محطة وقود في مستوطنة غوش عتصيون بينما الأخرى اقتحمت مستوطنة "كرمي تسور" لكنها لم تنفجر.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن أحد منفذي العملية وصل إلى مدخل مستوطنة "كرمي تسور" وحاول دهس عناصر أمن واختراق الحاجز في المكان، ثم أطلق النار نحوهم.