انت الأن تتابع خبر 2150 مصاباً إسرائيلياً جراء ضربات حزب الله .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الوضع في شمال "فلسطين المحتلة" جراء ضربات وصواريح حزب الله اللبناني.

وقالت الصحيفة، إن المستشفيات في شمال إسرائيل تعمل في حالة طوارئ منذ بداية الحرب.

ونقلت عن مدير مستشفى زيف في صفد قوله إن المستشفى تعامل مع 450 مصابا منذ بداية المواجهة مع حزب الله.

من جانبه، قال مدير مستشفى نهاريا للصحيفة إنهم تعاملوا مع 1700 مصاب منذ بداية المواجهة على الحدود الشمالية.