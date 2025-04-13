العالم اليوم - أوكرانيا: العديد من القتلى بعد ضربة روسية على سومي

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا: العديد من القتلى بعد ضربة روسية على سومي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 11:18 صباحاً - قال القائم بأعمال رئيس بلدية مدينة سومي، شمالي أوكرانيا، اليوم الأحد، إن هجوما صاروخيا شنته روسيا أسقط "العديد من القتلى". ولم يدل بعد بمزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قالت في وقت سابق، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 43 طائرة مسيرة من أصل 55 أطلقتها روسيا أثناء الليل مستهدفة مناطق في شمال ووسط وجنوب أوكرانيا.

وفي منشورها على تطبيق تيليغرام، لم تذكر القوات الجوية ما الذي حل بالطائرات المسيرة التي نجحت في الفرار من التدمير.

بالمقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف وواحدة فوق منطقة بيلغورود.