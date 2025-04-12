العالم اليوم - أبرز المواقع النووية الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 05:26 مساءً - تمتلك إيران بنية تحتية نووية كبيرة، تضم منشآت بحثية متعددة ومخزونا من اليورانيوم المخصب، الذي تم تخصيب جزء منه إلى مستويات قريبة من تلك المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية، وتتوزع المواقع النووية بين 4 أفرع رئيسية هي مواقع التخصيب، ومراكز الأبحاث والمفاعلات النووية، ومناجم اليورانيوم.

منشآت تخصيب اليورانيوم: مجمع نطنز النووي نطنز هو الموقع الإيراني الأكبر الذي يستخدم لتخصيب اليورانيوم

يقع على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة طهران

يمتد على مساحة تعادل 3 كيلومترات مربعة

يقع على عمق نحو 3 طوابق تحت الأرض

قادر على استيعاب 50 ألف جهاز طرد مركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه في تصنيع وقود المفاعلات النووية منشأة فوردو ثاني مرفق لتخصيب اليورانيوم

وشيده الإيرانيون في عمق الجبال القريبة من مدينة قم، وهو ما يجعله محمياً بشكل أفضل من أي قصف محتمل

يقع على مسافة 180 كلم جنوب طهران

موجود على عمق يترواح بين 60-90 مترا تحت الأرض

ضاعفت إيران عدد أجهزة الطرد المركزي في فوردو

أنتجت فيه اليورانيوم المخصب بنسبة 60% منشأة أصفهان تمتلك إيران مركزاً كبيراً للتكنولوجيا النووية على مشارف أصفهان، ثاني كبرى مدنها.

يضم مصنعاً لإنتاج ألواح الوقود ومنشأة لتحويل اليورانيوم يمكنها معالجة هذه المادة وتحويلها إلى سداسي فلوريد اليورانيوم الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي.

توجد في أصفهان معدات لصنع معدن اليورانيوم، وهي عملية حساسة لأنها يمكن أن تستخدم في تصميم قلب القنبلة النووية. مفاعل خونداب تمتلك إيران مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل بنيت أجزاء منه، وكان يسمى في الأصل أراك وحاليا يسمى خونداب.

تثير مفاعلات الماء الثقيل مخاوف من الانتشار النووي؛ لأنها يمكن أن تنتج البلوتونيوم بسهولة، والذي يمكن استخدامه، مثل اليورانيوم المخصب، لصنع قلب القنبلة الذرية. مفاعل بوشهر يعد مفاعل بوشهر أحد المواقع النووية الإيرانية المعلنة، والذي يُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، لكنه يبقى محل اهتمام دولي نظرا لاحتمالات استخدامه في برامج أخرى. منجم غاشين لليورانيوم منجم غاشين، الواقع بالقرب من ميناء بندر عباس، كان الهدف منه في الأساس أن يكون مصدراً لليورانيوم لاستخدامه رغم أن الإنتاج الحالي لا يكفي لتلبية احتياجات مفاعل بالطاقة الكهربائية. مواقع محتملة للتصنيع النووي العسكري: مجمع بارشين العسكري يقع مجمع بارشين العسكري جنوب طهران ويضم منشآت يعتقد أنها استخدمت أو لا تزال تُستخدم في تطوير الأسلحة النووية، بما في ذلك منشآت تحت الأرض لإنتاج مكونات نووية. تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن قدرة إيران تتزايد بشدة على إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60% القريبة من الدرجة اللازمة لتصنيع الأسلحة وهي 90%. غير أن طهران تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أبرز المواقع النووية الإيرانية .. في رعاية الله وحفظة