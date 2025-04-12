العالم اليوم - الفيفا يطرح تذاكر إضافية "رخيصة" لمونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 01:20 صباحاً - طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر إضافية لكافة مباريات كأس العالم للأندية، التي ستستضيفها الولايات المتحدة بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وذكر الفيفا عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن التذاكر الإضافية باتت متاحة عبر المنصة الرسمية للبيع، وتشمل الفئة السعرية الأرخص.

وأضاف أن "تلك التذاكر الإضافية ستمثل فرصة ممتازة لعشاق كرة القدم، من أجل متابعة مباريات البطولة".

وستشهد البطولة مشاركة 3 لاعبين من المرشحين لجائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الدولي (ذا بيست)، هم البرازيلي فينسيوس جونيور والإنجليزي جود بلينغهام من ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما يشارك في البطولة نجوم آخرون، مثل أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، وهاري كين وإرلينغ هالاند وكيليان مبابي وجمال موسيالا وكول بالمر وجوشوا كيميش وفيديريكو فالفيردي وخفيشا كفاراتسخيليا، وغيرهم.

ووفق التشكيلات الحالية للأندية، فمن المتوقع مشاركة لاعبين من 86 دولة في منافسات البطولة.