العالم اليوم - جنرال إسرائيلي يدين أعمال عنف لمستوطنين في الضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر جنرال إسرائيلي يدين أعمال عنف لمستوطنين في الضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أبريل 2025 03:25 صباحاً - دان القائد الأعلى للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أعمال عنف مارسها مؤخرا مستوطنون إسرائيليون ضد الشرطة والسلوك "غير المقبول" لجنود، وذلك في مقطع فيديو نشره الجيش الجمعة.

وجاء في بيان للجيش أن قائد المنطقة العسكرية المركزية التي تشرف على الضفة الغربية اللواء آفي بلوث تطرّق إلى "سلسلة من الحوادث غير الاعتيادية" لدى زيارته للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، على مقربة من موقع شهد أعمال شغب شارك فيها مستوطنون في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 17 مشتبها بهم في "أعمال شغب عنيفة" وقعت الأربعاء بالقرب من البؤرة الاستيطانية جفعات حبالاديم الواقعة إلى شمال شرق مدينة رام الله الفلسطينية، رشق خلالها مستوطنون إسرائيليون العناصر بالحجارة وأضرموا النار في سيارة للشرطة.

وقال البيان العسكري إن بلوث "شدّد على أن هذه حوادث استثنائية ويقتضي التعامل معها بالشدّة اللازمة".

وفي إشارة إلى هجوم المستوطنين على القوات الإسرائيلية، قال بلوث في الفيديو "أبعد من واقعة تجاوز خط أحمر التي سيتم التعامل معها بجدية، ما من فعل أكثر جحودا".

غالبا ما تتّهم منظمات حقوقية الجيش بحماية المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، في حين تقول الأمم المتحدة إن الهجمات التي يشنها مستوطنون ضد فلسطينيين تحدث في مناخ يسوده "إفلات من العقاب".

في واقعة سجّلت مؤخرا لم يتطرّق إليها بلوث في الفيديو، قال الجيش إن "عشرات المدنيين الإسرائيليين.. أحرقوا ممتلكات" في قرية دوما في هذا الأسبوع، وهو ما أسفر عن إصابات.

وتطرّق اللواء الإسرائيلي إلى "أعمال تخريب وكتابة على الجدران" من جانب جنود الاحتياط خلال عملية عسكرية الأربعاء في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.