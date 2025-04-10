وزيرة التضامن: ”لام شمسية” عمل درامى توعوى وسيظل علامة فى تاريخ الدراما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 07:31 مساءً - أعربت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بإنتاج مسلسل لام شمسية لافته إلى ان المسلسل من اهم أعمال دراما رمضان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ الدراما المصرية وهو عمل مهنى متقن .

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية احتفالية الوزارة لتكريم أبطال وفريق عمل المسلسل أن لام شمسية هو عمل درامي توعوي ومهني متقن، نجح في تقديم قضايا مجتمعية شائكة بطريقة راقية تحترم عقل المشاهد وتحافظ على حياء الأسرة المصرية.

وأكدت مايا مرسى أن الدراما، عندما تكون متميزة وواعية، تتحول إلى سلاح فعّال لحماية الوطن وأبنائه، مشيرة إلى أن المسلسل استطاع أن يُحدث تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع، ويحرك المياه الراكدة بشأن قضايا هامة مثل العلاقات الزوجية والتعدي على الأطفال كما أن كل مشهد من مشاهد العمل يمثل درسًا في الأخلاقيات والمهنية، وقدّم نموذجًا يُحتذى به في تقديم محتوى توعوي وإنساني دون الإساءة أو الابتذال، مؤكدة: "صُنّاع العمل هم نجوم مصر الحقيقيون، الذين وضعوا بصمة واضحة على طريق نجاح الدراما الهادفة، وكانوا على قدر كبير من المسؤولية في تقديم رسالة اجتماعية نبيلة بأسلوب محترف ومؤثر".

حضر الاحتفالية المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة ، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للإعلام والاتصال الاستراتيجى ً فريق عمل مسلسل لام شمسية والمخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، وأمينة خليل، وأحمد السعدنى، وكمال ابو رايه ويسرا اللوزى، ثراء جبيل، يارا جبران وسارة عزيز والطفل على.