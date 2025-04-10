لا تخففوا الملابس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب الطقس ليلا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 07:31 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل وفى الصباح الباكر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عدم تخفيف الملابس، والالتزام بارتداء الملابس الثقيلة نسبيا خلال فترات الليل.

ويشهد غدا الجمعة 11 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 22 درجة.

الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

مطروح

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

سوهاج

العظمى 24 درجة.

الصغرى 09 درجة.

قنا

العظمى 26 درجة.

الصغرى 10 درجة.

أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 14 درجة.