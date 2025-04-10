محافظ دمياط يزور وكالة الفضاء المصرية لبحث سبل التعاون في المجالات التعليمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 07:31 مساءً - استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ظهر اليوم الخميس 10 إبريل ، السيد الدكتور أيمن محمد رشاد الشهابي، محافظ دمياط، وذلك في زيارة رسمية هدفت إلى بحث آفاق التعاون المشترك بين المحافظة والوكالة، وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات العلمية والتقنية المتقدمة التي توفرها وكالة الفضاء المصرية في خدمة أهداف التنمية والتعليم داخل محافظة دمياط.

وكان برفقة السيد المحافظ كلا من السيدة الدكتورة شيماء الصديق نائب المحافظ، والسيد الدكتور عمرو حنفي مستشار نظم المعلومات المكانية، والسيد الدكتور ابراهيم حسن مدير عام مكتب المحافظ، والأستاذة سالي مجدي مدير العلاقات العامة.

خلال اللقاء، استعرض الجانبان سبل تفعيل التعاون في عدد من المحاور، من بينها دعم الجامعات ومراكز البحث العلمي بمحافظة دمياط، وعلى رأسها جامعة دمياط، في مجالات علوم الفضاء وتطبيقات الاستشعار عن بُعد. كما تمت مناقشة تشجيع الطلاب والباحثين على الاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الوكالة، بما يسهم في بناء كوادر علمية قادرة على الإسهام في مستقبل قطاع الفضاء المصري.

كما تم التباحث حول إمكانية دمج استخدامات الصور الفضائية وتقنيات تحليل البيانات الجغرافية في دعم خطط المحافظة، خصوصًا في مجالات التخطيط العمراني، ومراقبة السواحل، وإدارة الموارد، بما يعزز من كفاءة المشروعات القومية التي تنفذها المحافظة، ويواكب رؤية الدولة في التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة التنمية.

وأكد الدكتور شريف صدقي، خلال اللقاء، حرص الوكالة على مد جسور التعاون مع مختلف المحافظات المصرية، وتقديم الدعم العلمي والتقني اللازم بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية نحو تعميم الاستفادة من التطبيقات الفضائية في شتى المجالات.

من جانبه، أشاد الدكتور أيمن الشهابي بالدور الرائد لوكالة الفضاء المصرية، وبما تمتلكه من بنية تحتية علمية متقدمة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو شراكة وتعاون بين محافظة دمياط والوكالة .

واختتمت الزيارة بجولة تعريفية داخل منشآت وكالة الفضاء المصرية، شملت مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، ومعمل استقبال صور القمر الصناعي مصر سات 2، حيث أبدى الوفد الزائر إعجابه بالمستوى العلمي والتقني الذي وصلت إليه مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء.