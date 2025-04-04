كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تقضي بإقالة الرئيس ”يون”

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 11:25 صباحاً - أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكمها في دستورية قرار عزل الرئيس يون سوك يول.

وقالت المحكمة، إن قضية عزل الرئيس "يون سوك يول" سليمة إجرائيًا، ومن الصعب تبرير الأحكام العرفية التي فرضها، وفقًا لوكالات.

كما أوضحت المحكمة الدستورية أن "يون" لم يتبع الإجراءات الصحيحة لفرض الأحكام العرفية، مؤكدة أنه انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.

يذكر أنه تم عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر 2024 بعد اتهامه بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر دون أي أسباب مبررة، وبحسب رويترز، إذا قضت المحكمة بإقالته، فيجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا.