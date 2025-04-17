نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تساعد عددًا من مواطنيها وأقاربهم على مغادرة قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعدت الحكومة الألمانية عددا من المواطنين الألمان وأقاربهم على مغادرة قطاع غزة الفلسطيني الذي تشن عليه إسرائيل حربًا منذ 18 شهرًا.

وردًا على سؤال عن ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين الأربعاء إن المجموعة تتكون من 24 شخصًا، مشيرةً إلى أن الرحلة بعد الخروج من غزة،ستتواصل بالحافلة عبر إسرائيل، والضفة الغربية، وصولًا إلى الأردن، حيث من المقرر أن يسافروا منه إلى ألمانيا.

وأضافت المتحدثة أن هذه الرحلة نسقت، كما في حالات سابقة، بشكل وثيق مع السلطات الإسرائيلية.

وفي بداية أبريل الجاري أعلنت برلين إجلاء 19 ألمانيًا وأقرب ذويهم من غزة. وحسب وزارة الخارجية الألمانية، لا يزال هناك ألمان مع عائلاتهم داخل القطاع. وأكدت المتحدثة أن الحكومة الألمانية تواصل السعي لتأمين مغادرتهم.