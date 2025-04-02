الدفاع الروسية تعلن استمرار تقدم قواتها وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 05:25 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1200 عسكري أوكراني وتدمير عشرات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة، واستمرار تقدم القوات الروسية على جميع المحاور.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 95 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات و3 مركبات ومدفعا.

حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وكبدت العدو 215 قتيلا ودمرت له دبابة و3 ومدرعات "أم 113" أمريكية و7 مركبات و5 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية و3 مستودعات.

عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 285 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعتين إحداهما "أم 113" أمريكية و4 مركبات.

تواصل قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 435 قتيلا ودمرت له دبابة ومركبتين و5 مدافع.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 110 قتلى ودمرت له مدرعة ومركبة و3 مدافع ومحطة حرب إلكترونية.

تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدت العدو 60 قتيلا، ودمرت له 3 مركبات ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.

تواصل القوات الروسية تدمير مخازن الذخيرة ومستودعات المسيرات ولوجستيات قوات كييف.

إسقاط قنبلتي "جادم" جويتين أمريكيتين، وصاروخ "أوراغان" أوكرانيّا.