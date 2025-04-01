العالم اليوم - في هذا الموعد.. إسرائيل تحذر من السفر إلى سيناء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أبريل 2025 03:24 مساءً - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجلس الأمن القومي حذر من السفر إلى شبة جزيرة سيناء في مصر، التي تعد "وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من الإسرائيليين".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نشر قائمة من الإرشادات لتجنب الخطر. والثلاثاء، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا من أن هناك "جماعات إرهابية، من بينها حماس، ستحاول شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج خلال عطلة عيد الفصح". وعادة ما يكون عيد الفصح في إسرائيل والذي يعتبر من أقدس الأعياد في التقويم اليهودي، عطلة عامة لمدة حيث ستستمر هذه السنة لمدة 7 أيام، لتنتهي في 19 من أبريل الجاري.

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