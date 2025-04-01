ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 2056
ارتفعت حصيلة الضحايا إلى ألفين و56 قتيلا و3 آلاف 900 مصاب، جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب ميانمار قبل أيام.
أفادت بذلك الإدارة العسكرية في ميانمار، عبر بيان، بشأن الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد صباح الجمعة، وفق وكالة أنباء شينخوا.
ولفت البيان إلى مصرع 2056 شخصا وإصابة 3900 آخرين، فيما لا يزال 270 شخصا في عداد المفقودين عقب الزلزال.
والأحد، أعلنت الإدارة العسكرية، في بيان، أن حصيلة الزلزال المزدوج الذي ضرب ميانمار بلغت 1700 قتيل، و3 آلاف و400 مصاب.
والجمعة، ضرب وسط ميانمار زلزالان شديدان بقوة 7.7 و6.4 درجات على مقياس ريختر.
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