إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية تيموثي هوج

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 11:25 صباحاً - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه تم إقالة الجنرال تيموثي هوج، مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية، وهي خدمة التنصت والتجسس الإلكتروني القوية، وذلك وفقًا لمسؤولين أميركيين حاليين ومسؤول سابق.

وأضافت صحيفة واشنطن بوست، أنه تم الاستغناء عن "هوج"، الذي يرأس أيضًا قيادة الأمن السيبراني الأمريكية، إلى جانب نائبته المدنية في وكالة الأمن القومي ويندي نوبل، بحسب المسؤولين، وفقًا لوكالات.

وصرح أحد المسؤولين بأن القائم بأعمال مدير وكالة الأمن القومي هو الفريق ويليام جيه هارتمان، الذي كان نائبًا لقيادة الأمن السيبراني، كما عُيّنت شيلا توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الأمن القومي، نائبة بالوكالة.

وكان هوج استضاف الشهر الماضي مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إيلون ماسك في مقر وكالة الأمن القومي في فورت ميد بولاية ماريلاند، وهي أول زيارة معروفة لماسك لوكالة استخبارات أمريكية.