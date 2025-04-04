الشيوخ يستأنف جلساته الأحد باستعراض طلبات مناقشة عامة بشأن الإفراج الجمركي

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 أبريل 2025 11:25 صباحاً - يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة بعد غد الأحد لاستعراض طلبات مناقشة عامة عن الإفراج الجمركي, وتطوير النظام الجمركي.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة استعراض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن "آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي".

ويشتمل جدول الأعمال أيضا على نظر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية".

كما يتضمن استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن" دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص".

كما يتضمن جدول أعمال جلسة الأحد استعراض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة".