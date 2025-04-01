حميدتي: الحرب لم تنته بعد

حميدتي: الحرب لم تنته بعداعتبر قائد قوات «الدعم السريع» السودانية، محمد حمدان دقلو، أن الحرب مع الجيش السوداني لم تنته بعد، معرباً عن ثقته بأن قواته ستعود إلى العاصمة الخرطوم.

وأقر دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، في رسالة صوتية عبر «تلغرام»، بأن قواته غادرت الخرطوم الأسبوع الماضي مع تعزيز الجيش مكاسبه في العاصمة.

وقال: «صحيح في الأيام السابقة حصل انسحاب لتموضع القوات في أم درمان، وهو تقدير القيادة أو إدارة العمليات وهو قرار جماعي، لكننا نؤكد لكم أننا سنعود إلى الخرطوم ونحن أشد منعة وأشد قوة وأشد انتصاراً»، مضيفاً أن «الحرب لم تنته ولا تزال في بدايتها».

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، استبعد أي مفاوضات مع «الدعم السريع»، مشدداً على أن النصر لن يكتمل «إلّا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من السودان».

وأدى القتال الدائر بين الجانبين، منذ عامين، إلى تدمير أنحاء شاسعة من الخرطوم ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني كما جعل نحو نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، يعانون من الجوع الحاد.

ومن الصعب تقدير العدد الإجمالي للقتلى، لكن دراسة نشرت العام الماضي قالت إن عدد القتلى ربما وصل إلى 61 ألفاً في ولاية الخرطوم وحدها خلال أول 14 شهراً من الصراع.