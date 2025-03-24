روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات وكييف تعلن ارتفاع القتلى الروس

واشنطن وموسكو تتحادثان فـي الرياض

موسكو ـ كييف ـ الرياض ـ وكالات: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة قبل الماضية، 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن أنظمتها دمرت 28 طائرة مسيرة أوكرانية 12 طائرة منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 أخرى فوق مقاطعة روستوف، وطائرتان فوق أراضي جزيرة القرم، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وأخرى فوق مياه بحر آزوف.

وفي المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 57 من أصل 99 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا. كما أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 904 آلاف و760 فردًا، بينهم 1280 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وعقد مسؤولون أميركيون وروس محادثات في السعودية للبحث في هدنة جزئية محتملة في الحرب الأوكرانية، غداة محادثات بين وفدين من واشنطن وكييف في الرياض أيضا.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد نهاية سريعة للحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، آملا أن تمهد المحادثات في الرياض لتحقيق اختراق.

واقترح الجانبان خططا مختلفة للتوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار، في ظل مواصلتهما شن الهجمات على بعضهما البعض عبر الحدود.

وفي الأصل كان من المقرر أن يجري الأميركيون محادثات منفصلة متزامنة مع الوفدين الأوكراني والروسي مستعينين بالدبلوماسية المكوكية، قبل أن يتم التحول إلى إجراء جولات محادثات الواحدة تلو الأخرى مع كل طرف.