قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب مدينة يوكنعام جنوب شرق حيفا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 12:31 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر في حادث إطلاق نار جنوب شرق حيفا.

وأكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، وقوع عملية إطلاق نار قرب منطقة يوكنعام جنوب شرق حيفا، وإطلاق النار على المنفذ.

وأشارت "أبو شمسية"، إلى أن منفذ الهجوم دهس بسيارته عددًا من المدنيين بمحطة حافلات قبل إطلاقه النار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن المسلح دهس بسيارته مدنيين كانوا في محطة حافلات قرب يوكنعام، ثم ترجل وأطلق النار عليهم.

وأكدت الشرطة، "وصل المنفذ إلى طريق 66، ودهس عدة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة للحافلات، ثم خرج من سيارته وفتح النار، وقد تم تحييده من قبل جنود الجيش الذين كانوا في طريقهم إلى تدريب الوحدة، حيث ترجلوا من مركبتهم وقتلوه".

وقال موقع "واينت"، إن رجلًا يبلغ من العمر 75 عامًا قُتل صباح اليوم، وأصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عامًا بجروح خطيرة في هجوم بالقرب من مفترق تيشبي بالقرب من يوكنعام.