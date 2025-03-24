المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تلغي قرار عزل رئيس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 09:31 صباحاً - قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بإلغاء عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، وأعادته إلى منصب الرئيس المؤقت، في ظل الاضطرابات المُستمرة في أعقاب إعلان الرئيس يون سوك-يول -المعزول حاليًا- الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع ديسمبر الماضي.

وقد رفض 5 من قضاة المحكمة الثمانية عزل "هان"، في حين أيده قاضٍ واحدٍ، وصوّت قاضيان آخران على عدم قبول اقتراح العزل من الأساس، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاء هذا الحكم بعد ثلاثة أشهر من قيام الجمعية الوطنية بعزل رئيس الوزراء، الذي كان حينها الرئيس المؤقت، لدوره المزعوم في إعلان يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، من بين أسباب أخرى.