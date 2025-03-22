العالم اليوم - إجراء جديد في الصين للتشجيع على الزواج

انتم الان تتابعون خبر إجراء جديد في الصين للتشجيع على الزواج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 07:21 مساءً - أعلنت الصين، السبت، عن إجراء جديد لتبسيط تسجيل الزواج ومحاولة الحد من الأعباء المالية على الأزواج، سعيا من السلطات إلى تعزيز معدل المواليد.

وتتيح أحدث خطوة للأزواج الجدد تسجيل زواجهم في كل أنحاء الصين، وفق ما أفادت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية السبت، استنادا إلى وثيقة حكومية.

وكان على الزوجين سابقا تسجيل زواجهما في دائرة النفوذ المسجل فيها أساسا العريس أو العروس في السجل المدني.

وشرح تلفزيون الصين السبت أن "العمل سيبدأ بتسجيل الزواج في كل أنحاء الصين بهدف تلبية احتياجات عامة الناس بشكل أفضل وبناء على نجاح المشاريع التجريبية".

وسبق أن اتخذت السلطات تدابير عدة، كتوفير الدعم المالي لمن يتزوجون أو ينجبون أطفالا، ووعدت بإقامة مزيد من مرافق رعاية الأطفال.

وانخفض عدد الزيجات في الصين بنسبة 20,5 في المئة في العام الماضي، فيما كانت 2024 ثالث سنة على التوالي تشهد تراجعا في عدد السكان، مع ما لذلك من تبعات على النمو الاقتصادي وتمويل المعاشات التقاعدية.

وتعهدت وزارة الشؤون المدنية، بحسب القناة، "محاربة بعض العادات الضارة كالمهور المبالغ فيها وإقامة حفلات الزفاف بتكاليف باهظة".

ويكون مبلغ المهر في بعض الحالات مرتفعا جدا، مما يرتّب ضغوطا مالية على أسرة العريس ويؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي، حيث بات كثر من الشباب الصينيين يترددون في الزواج وإنجاب الأطفال.

ومن أبرز أسباب هذا الإحجام عدم توافر الإمكانات المالية لشراء شقة، وهو شرط أساسي في كثير من الأحيان لأي زواج، أو ارتفاع تكاليف التعليم، بين رسوم الحضانة والدروس الخصوصية التي تعتبر ضرورية تقريبا لنجاح الطفل أكاديمي.