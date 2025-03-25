العالم اليوم - غارات أميركية "شديدة الانفجار" بمعقل الحوثيين

انتم الان تتابعون خبر غارات أميركية "شديدة الانفجار" بمعقل الحوثيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 مارس 2025 01:21 صباحاً - أفاد الإعلام التابع للحوثيين، ليل الاثنين الثلاثاء، بوقوع غارات على محافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي في شمال اليمن.

وأوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين وقوع "عدوان أميركي استهدف بـ8 غارات محيط مدينة صعدة"، مضيفة أن القصف خلّف جرحى.

كما نقلت عن مراسلها في صعدة أن "عدوانا أميركيا استهدف بغارة منطقة الصبر بمديرية كتاف" في محافظة صعدة.

وأبلغ شهود عيان وكالة فرانس برس بأنهم سمعوا غارات جوية "شديدة الانفجار" في مناطق متفرقة من صعدة، مضيفين أن تحليق الطيران لا يزال مستمرا.

وأعلن الحوثيون أن عدد ضحايا الضربات التي طالت صنعاء ليل الأحد ونسبوها إلى الولايات المتحدة، ارتفع إلى قتيلين.

ومنذ 15 مارس، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

وأفاد مسؤول عسكري فرانس برس بأن "القيادة العسكرية المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) تشن كل نهار وكل ليلة ضربات على مواقع عدة للحوثيين المدعومين من إيران".

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي القضاء على الحوثيين محذرا طهران من استمرار تقديم الدعم لهم.