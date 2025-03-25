العالم اليوم - ازدواجية الجنسية.. السودان يشكو السنغال وعينه على المونديال

انتم الان تتابعون خبر ازدواجية الجنسية.. السودان يشكو السنغال وعينه على المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 مارس 2025 01:21 صباحاً - سلطت شكوى السودان والتي طعن فيها في على أهلية مشاركة نجم منتخب السنغال ﺃﺳﺎﻧﻲ ﺩﻳﺎﻭ بسبب حمله لجنسيتين وتمثيله لاحد منتخبات إسبانيا من قبل، الضوء مجددا على الجدل المتصاعد حول ازدواجية جنسية اللاعبين.

وبعد يوم واحد من مباراته مع منتخب السنغال التي انتهت بالتعادل السلبي يوم السبت، تقدم السودان بشكوى للاتحاد الأفريقي "كاف" وطالب فيها بالحصول على نقاط المباراة كاملة لصالحه.

ووفقا للخبير في القانون الرياضي كمال محمد الأمين، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحالية تحدد شروطا واضحة لعمليات تمثيل اللاعبين مزدوجي الجنسية مع منتخبات بلادهم الأصل.

ويشير الأمين إلى شروط محددة لاستيفاء المطلوبات القانونية لمشاركة اللاعب دياو مع منتخب السنغال، وهي إكمال فترة الانتظار المطلوبة والمحددة بثلاث سنوات منذ آخر مشاركة دولية له مع منتخب إسبانيا، وألا يكون قد شارك في أي مباراة رسمية مع المنتخب الإسباني الأول، وان يحصل على موافقة رسمية من الفيفا قبل تمثيل منتخب السنغال.

ويقول الأمين لموقع دوت الخليج "يمكن أن تنجح شكوى السودان إذا ثبت أن إجراءات تغيير التمثيل الدولي للاعب المعني لم تكتمل، أو أن هنالك إخلالا بالشروط أو خللا في الوثائق المقدمة".

وينبه الأمين إلى أن التعديلات القانونية التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام 2020 خففت شروط تغيير التمثيل الدولي، وسمحت للاعبين بالتحول من منتخب لآخر حتي بعد المشاركة في مباريات رسمية مع المنتخب الأول بشروط معينه.

ومع تزايد عدد اللاعبين العرب والأفارقة الحاصلين على جنسيات أوروبية بسبب ولادتهم هناك، أو هجرتهم مع أبويهم في سن مبكرة، وعودة بعضهم لاحقا للعب مع منتخبات بلدانهم الأصل، برز موضوع ازدواجية الجنسية كأحد النقاط الساخنة التي دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإجراء تعديلات كبيرة على قوانينه.

وفي الجانب الآخر، شكل ازدواج الجنسية عائقا أمام التحاق العديد من النجوم بمنتخبات بلدانهم الأصلية، كما حد حمل جنسيتين في وقت واحد من قدرة نجوم آخرين على تحديد المنتخب الذي يريدون تمثيله.

وتصارع منتخبات العديد البلدان العربية والأفريقية لضم نجوم كبار ولدوا فيها، أو تعود جزورهم لها قبل أن ينتقلوا للعيش في بلدان أخرى ويحملوا جنسيتها.

ورغم تقدمه بشكواه ضد إشراك ﺩﻳﺎﻭ نجم نادي كومو الايطالي والذي ولد في السنغال وهاجر مع ابويه في سن مبكرة إلى إسبانيا حيث مثل أحد المنتخبات السنية، إلا أن السودان نفسه يسعى لضم نجم ناشفيل الأميركي هاني مختار المولود لأب سوداني في المانيا ولعب لمنتخب شباب المانيا.

وقبل دياو ومختار، برزت حيرة ازدواجية الجنسية بشكل واسع خلال الفترة الماضية، في ظل وجود نجوم كبار يحملون جنسيات مزدوجة مثل النجم المصري هيثم حسن، لاعب سبورتنغ خيخون الإسباني، الذي يحمل الجنسية الفرنسية ومولود في أسرة مصرية تونسية، مما فتح الباب أمام التكهنات بإمكانية لعبه أما في فرنسا أو مصر أو تونس.

ويعتبر ويلفريد زاها من بين أبرز النجوم الذين كانت أمامهم الفرصة لتمثيل منتخبين، فهو يمتلك الجنسية الإنجليزية إلى جانب جنسية كو ديفوار، حيث ولد في أبيدجان، لكنه نشأ في لندن منذ كان عمره 4 سنوات. وخاض زاها مباراتين وديتين مع إنجلترا في عامي 2012 و2013، قبل أن يغير وجهته الدولية ويمثل منتخب ساحل العاج في العام 2016.

وارتدى دييغو كوستا أيضا قميصين يحملان علمين مختلفين حيث لعب مباراتين لمنتخب البرازيل في العام 2013، قبل أن يرتدي قميص المنتخب الإسباني في كأس العالم 2014. كما لعب النجم إيمريك لابورت لمنتخبي فرنسا واسبانيا بسبب تداخل جنسيته.

ورغم ان الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، إلا انه حسم الجدل مبكرا واكتفى باللعب للمنتخب الفرنسي وتوج معه بلقب كأس العالم 1998.

وتتجه الأنظار حاليا نحو نجم برشلونة الاسباني لامين يامال الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره بعد لكنه حجز مقعدا أساسيا في المنتخب الإسباني كأصغر لاعب في تاريخ المنتخب رغم الآمال التي علقها عليه المغاربة بارتداء شعار بلادهم الأصل نظرا لامتلاكه الجنسيتين المغربية والإسبانية