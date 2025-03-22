العالم اليوم - أول تعليق من حزب الله على تطورات جبهة لبنان

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من حزب الله على تطورات جبهة لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 03:24 مساءً - نفى حزب الله اللبناني، السبت، أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، مؤكدا التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحزب في بيان: "ينفي حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً أن "ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وأضاف: "يُجدّد حزب الله التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد ‏الخطير على لبنان".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نقلت عن مصادر في الحزب قولها: "الحزب ملتزم بقرار الدولة ولم يخرج عن هذا الالتزام منذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان، حيث قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على منصة إكس: "يهاجم الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".

جاء ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اعتراض 3 صواريخ من بين 5 تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، الجيش بضرب ما وصفه "بعشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان.

وأفادت مراسلتنا بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية وشنت غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وقالت مراسلتنا إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة في مرتفعات "إقليم التفاح" ومرتفعات "جبل الريحان"، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية على بلدة "تولين" استهدفت منزلاً وهو ما أسفر عن إصابات.

‏في الأثناء، تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب.

وكان الجيش اللبناني أجرى عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني تتخذ تدابير وقائية تحسبا لأي قصف أو تصعيد إسرائيلي.