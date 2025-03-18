العالم اليوم - ألفابت تقترب من إتمام أكبر صفقة استحواذ في تاريخها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:19 صباحاً - ذكرت تقارير صحفية أن شركة التكنولوجيا العملاقة الأميركية ألفابت المالكة لشركة غوغل تجري محادثات متقدمة لشراء شركة الأمن المعلوماتي الناشئة ويز مقابل حوالي 30 مليار دولار.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى ان هذه الصفقة في حال اتمامها ستكون أكبر صفقة استحواذ لشركة ألفابت حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن الصفقة قد تتم قريبا جدا إذا لم تظهر عقبات في اللحظات الأخيرة، كتلك التي أفشلت المحادثات السابقة.

من المتوقع أن تعزز الصفقة في حال اتمامها، موقع ألفابت في سوق الحوسبة السحابية شديدة التنافسية.

يذكر أن ويز رفضت في يوليو 2024 عرض استحواذ من ألفابت مقابل 23 مليار دولار بسبب المخاوف من موضوعات تتعلق بمكافحة الاحتكار ورأي المستثمرين، وغيرهما.

وقررت ويز في ذلك الوقت المضي قدما في خطتها الأصلية لطرح أسهمها في البورصة.

وأشارت وول ستريت إلى أن الشركة لم تتمكن من تنفيذ خطة الطرح العام الأولي لأسهمها طوال العام الماضي، ثم استأنفت مفاوضات الاستحواذ مع عدة أطراف.