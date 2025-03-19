العالم اليوم - غارات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 01:19 صباحاً - أغارت طائرات إسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، على موقع عسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة صواريخ" قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في المنطقة. ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية وفق المرصد.

وتأتي هذه الغارات غداة مقتل ثلاثة أشخاص في محيط مدينة درعا بجنوب البلاد جراء غارات، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت "أهدافا عسكرية".

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنّها شنّت غارة جوية على دمشق استهدفت مقرا لحركة الجهاد الفلسطينية، قال المرصد إنها أدت إلى مقتل شخص على الأقل.

وإثر إطاحة فصائل معارضة الأسد في ديسمبر، شنّت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا، قالت إن هدفها منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

وطالب نتانياهو في فبراير بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها.