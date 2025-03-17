كوريا الجنوبية.. تصادم بين طائرة مسيرة عسكرية وهليكوبتر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:28 مساءً - قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، إن طائرة مسيرة عسكرية اصطدمت بطائرة هليكوبتر كانت متوقفة في مطار، اليوم الاثنين، ما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقًا دون وقوع إصابات.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن الجيش، بأن الطائرة المسيّرة كانت من طراز هيرون إسرائيلية الصنع، وهي طائرة استطلاع كبيرة.

وذكر التقرير أنه لم تكن هناك أي محاولة من جانب كوريا الشمالية للتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع عالميًا (جي.بي.إس) وقت وقوع الحادث في يانج جو إلى الشمال من سول.

ووفقًا للوكالة، تحطمت مسيرة من ذات الطراز، نوفمبر الماضي، بالقرب من المنطقة نفسها.