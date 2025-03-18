كيف تستفيد من وقتك في المطار؟ نصائح للمسافرين الذكيين

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 03:55 صباحاً - التحضير قبل الرحلة

التحضير الجيد هو المفتاح لتحقيق الاستفادة القصوى من وقتك في المطار. قبل وصولك إلى المطار، تأكد من قيامك بالتحضيرات المهمة مثل تحميل تطبيقات شركات الطيران على هاتفك الذكي، وتجهيز جميع الوثائق اللازمة مثل جواز السفر وتذكرة الطيران. كما يمكنك الاستفادة من الوقت في تجهيز قائمة المهام التي ترغب في إنجازها عند الوصول إلى وجهتك.

استغلال وقت الانتظار

يمكن أن يكون وقت الانتظار في المطار فرصة مثالية لإنجاز العديد من المهام. هنا بعض الطرق لاستغلال هذا الوقت بشكل فعال:

قراءة الكتب أو الاستماع إلى البودكاست: يمكنك استثمار وقتك في تحسين معرفتك أو الاسترخاء عن طريق القراءة أو الاستماع إلى البودكاست.

يمكنك استثمار وقتك في تحسين معرفتك أو الاسترخاء عن طريق القراءة أو الاستماع إلى البودكاست. التواصل الاجتماعي الإلكتروني: استخدم الوقت للتواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو تحديث حساباتك الاجتماعية على الإنترنت.

استخدم الوقت للتواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو تحديث حساباتك الاجتماعية على الإنترنت. العمل أو الدراسة: إذا كنت بحاجة إلى العمل أو الدراسة، فإن جلوسك في انتظار الطائرة يعد فرصة عظيمة للعمل على التقارير أو الدراسة للمقررات.

الاسترخاء والراحة

السفر يمكن أن يكون مرهقًا، ولهذا فإن تخصيص بعض الوقت للراحة والاسترخاء أثناء التواجد في المطار يمكن أن يساعد في تحسين مزاجك وجعلك تشعر بالتجدد. حاول العثور على مكان هادئ للاسترخاء أو قم بزيارة صالة المطار إذا كانت متاحة لك.

العناية بالصحة

لا تنسى الاهتمام بصحتك أثناء تواجدك في المطار. اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك، وتناول وجبات خفيفة وصحية. قد تجد أيضًا مساحة للقيام بتمارين خفيفة أو ممارسة تأمل بسيط لتحسين حالتك المزاجية والبدنية.

الاستعداد للصعود إلى الطائرة

قبل وقت الصعود، تأكد من أنك مستعد تمامًا. تحقق من بوابة الصعود ورقم الرحلة والوقت المحدد للصعود لكي لا تتعرض لأي مفاجآت أو تأخيرات. تأكد أيضًا من أن جميع ممتلكاتك الشخصية جاهزة وتحمل بطاقات الصعود إليك.

بهذه النصائح، يمكنك أن تجعل من وقتك في المطار تجربة مريحة ومفيدة، وتستغل كل لحظة قبل صعودك إلى الطائرة. تذكر أن التحضير الجيد والمرونة يمكن أن يسهمان في جعل تجربتك في المطار أكثر سلاسة وسهولة.