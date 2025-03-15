الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل المؤقت لمنع إغلاق الحكومة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 09:31 صباحاً - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون التمويل المؤقت لمدة 6 أشهر قبل ساعات من إغلاق حكومي، متجاوزًا معارضة ديمقراطية حادة.

وجاءت نتيجة التصويت 54 مقابل 46 على مشروع القانون الذي يمول الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل، ويحتاج المشروع إلى 51 صوتًا للمرور من مجلس الشيوخ وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب؛ ليتم توقيعه ليصبح قانونًا.

وأعرب الديمقراطيون عن إحباطهم من مضي الجمهوريين قدمًا بمشروع قانون، قالوا إنه تضمن القليل من وجهات نظرهم، ورأوا أنه يهمّش أولويات رئيسية مثل الرعاية الصحية والمساعدات السكنية، لكن في النهاية، اعتبر بعضهم أن الإغلاق الحكومي سيكون نتيجة أسوأ، وساندوا جهود زعيم الديمقراطيين تشاك شومر؛ للسماح بالتصويت النهائي على مشروع القانون.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "احتجاجات داخل واشنطن بسبب ما نص عليه مشروع القانون؛ بهدف خفض نحو مليار دولار من موازنة مقاطعة كولومبيا".

وواجه الديمقراطيون خيارين صعبين: إما السماح بتمرير مشروع قانون يمنح "ترامب" صلاحيات واسعة في قرارات الإنفاق، أو التصويت بالرفض والتسبب في تعطل التمويل.

ومنح "شومر" أعضاء حزبه أيامًا للتعبير عن استيائهم من الخيارات المُتاحة لهم، لكنه غيّر موقفه فجأة قبل التصويت، وأعلن بوضوح أنه لن يسمح بإغلاق حكومي.

وأثار قراره غضب العديد من أعضاء الحزب الذين يريدون التصدي لأجندة ترامب، لكنه أتاح الفرصة لأعضاء مجلس الشيوخ للانضمام إلى الجمهوريين وتمرير القرار المستمر.