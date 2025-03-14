العالم اليوم - الشيخ يوسف جربوع لـ"دوت الخليج": منفتحون على حكومة دمشق

انتم الان تتابعون خبر الشيخ يوسف جربوع لـ"دوت الخليج": منفتحون على حكومة دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 09:24 مساءً - أبدى شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، يوسف جربوع، الجمعة، انفتاحه على حكومة دمشق، مشيرا إلى أن الأخيرة تعاملت "بشكل إيجابي" مع مطالبهم.

وذكر الشيخ يوسف جربوع، في لقاء خاص مع قناة "دوت الخليج"، أن "عدم الثقة بحكومة دمشق مرتبط بخلفيتها الدينية"، مضيفا "لكننا منفتحون عليها.. هي (حكومة دمشق) أمر واقع ولاقت اعترافا دوليا وقد تعاملت بشكل إيجابي مع مطالبنا".

وتابعت: "فوجئنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دمشق وأطراف درزية".

وأوضح: "وجود الدولة في محافظة السويداء ما يزال ضعيفا.. وما حصل بالساحل من جرائم وتدمير زاد من مخاوفنا تجاه السلطات الجديدة".

وأكد: "نطالب بدولة مدنية ودستور يحمي حقوق الجميع.. والإعلان الدستوري لا يحقق طموح الشعب السوري وهو من لون واحد".

وبخصوص زيارة وفد درزي لإسرائيل، قال الشيخ يوسف جربوع إنها "زيارة دينية".

وأردف قائلا: "حذرنا من استغلال الزيارة لأهداف سياسية وأطراف في السويداء غير راضية عنها.. لقد طلبنا من الوفد الدرزي التمهل لعدم وجود علاقات مع إسرائيل".

وأبرز: "تصريحات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هدفها إظهارنا بمظهر المطبعين مع إسرائيل ونحن متمسكون بسوريتنا.. هناك أطراف تحاول إضعافنا ونستطيع حماية أنفسنا بأنفسنا".

وشدد على أنه "لا يوجد خطر محدق بالطائفة الدرزية حتى نطلب الحماية.. هناك من يحاول فصلنا عن محيطنا العربي والإسلامي لأهداف سياسية".