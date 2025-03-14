العالم اليوم - دعوة من الصين بشأن ملف إيران النووي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:21 صباحاً - شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الجمعة، على ضرورة حل مسألة الملف النووي الإيراني عبر "الحوار"، فيما تستضيف بكين دبلوماسيين من طهران وموسكو لإجراء محادثات بشأن المسألة.

وقال في حضور رئيسي الوفدين الروسي والإيراني إن "العقوبات الأحادية الجانب لن تؤدي سوى إلى مفاقمة النزاعات. الحوار والتفاوض هما الخياران الوحيدان".

وكانت الولايات المتحدة قد شددت، الأربعاء، إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي الإيراني على وجوب أن يكون المجلس "موحدا" في إدانة سلوك إيراني "المخزي" بشأن برنامجها النووي.

وبعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي عبر قناة دبلوماسية غير تقليدية، حيث سلمت دولة الإمارات الرسالة إلى طهران.

الرسالة التي جاءت في وقت حساس، تأتي في إطار محاولة واشنطن لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، الذي أثار قلقا دوليا على مدار السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، رد خامنئي على دعوة ترامب بالتأكيد على أن ما عرضه الرئيس ترامب ليس سوى "خداع للرأي العام"، متمسكًا بموقف إيران الرافض لأي محادثات تحت الضغط