العالم اليوم - معهد كيل: اقتصاد ألمانيا سيحقق نموا بـ 1.5 بالمئة في 2026

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:21 صباحاً - أشارت توقعات معهد كيل للاقتصاد العالمي (آي إف دبليو كيل) الألماني إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق في العام المقبل نموًا أقوى مما كان متوقعًا سابقًا.

جاء ذلك في التوقعات الاقتصادية لفصل الربيع التي نشرها المعهد في مقره في مدينة كيل شمالي ألمانيا الخميس.

ويتوقع علماء المعهد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي، بعد التعديل وفقا لمعدلات التضخم، بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة بالعام السابق، في حين كانت التوقعات الشتوية تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 0.9 بالمئة فقط.

وقال موريتس شولاريك إن "النفقات الدفاعية المخطط لها يمكن أن تمنح ألمانيا دفعة هيكلية إذا تم إنفاقها بشكل صحيح"، مؤكدا أن هذه الأموال يجب أن تعود بالفائدة على الشركات الألمانية والأوروبية.

كما يتوقع المعهد أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل حوالي 2 بالمئة، وأن تنخفض نسبة البطالة إلى 5.9 بالمئة مقارنة بـ 6.2 بالمئة متوقعة في العام الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع الديون السيادية إلى ما يعادل 65.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى أن هذه النسبة ستبلغ 63.3 بالمئة.

واستند علماء المعهد في هذه التوقعات إلى افتراض أن البرلمان الألماني الحالي سيوافق على إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو وإصلاح آلية الحد من الديون.

أما بالنسبة للعام الحالي، فلا يزال المعهد يتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني ركودا، وهو ما كان توقعه بالفعل في تقريره الشتوي الصادر في ديسمبر الماضي.