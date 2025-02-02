وزير النقل الأمريكي: عطل مؤقت في نظام المراسلة يؤخر الرحلات الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 08:30 صباحاً - قال وزير النقل الأمريكي، شون دافي، إنَّ نظام المراسلة الرئيسي للطيارين في الولايات المتحدة يُواجه عطلًا مؤقتًا؛ مما قد يؤدي إلى تأخير الرحلات.

وتعمل إدارة الطيران الفيدرالية على استعادة نظام "الإشعار بالمهمة الجوية" أو NOTAM، بحسب ما قاله "دافي" على "قناة X".

وأكد الوزير الأمريكي في تصريحات أوردتها "رويترز"، أنه لا يوجد حاليًا أي تأثير على نظام المجال الجوي الوطني؛ لأن هناك نظامًا احتياطيًا جاهزًا للعمل.

وتابع: "أنشأت إدارة الطيران الفيدرالية خطًا ساخنًا للتواصل مع أصحاب المصلحة في مجال الطيران، وستُرسل إشعارات كل 30 دقيقة تتضمن تحديثات حول حالة النظام".

في يناير 2023، أدى انقطاع نظام NOTAM إلى أول توقف أرضي على مستوى الولايات المتحدة منذ عام 2001، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 11000 رحلة جوية.