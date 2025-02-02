الصين تتعهد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 08:30 صباحاً - أعلنت الصين أنها تعارض بشدة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على بكين، مُتعهدة باتخاذ إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.

وأصدر "ترامب" أمرًا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على الواردات المكسيكية والكندية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من الثلاثاء.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أوردته "فرانس برس"، إنَّ الصين غير راضية أبدًا وتعارض ذلك بشدة، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.

وذكرت أنَّ فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، وحثت الوزارة الصينية واشنطن بضرورة الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض إنَّ الرئيس دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.

وبرر "ترامب" هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بأداء دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أنَّ الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، ما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة، كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكلٍ كافٍ على تدفقات الهجرة غير النظامية.

وتوجه ترامب الذي وصل إلى مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إلى ملعب الجولف، ولم يدرج أي حدث رسمي في جدول أعماله.