العالم اليوم - ارتفاع عدد القتلى في جنين ومخيمها منذ 12 يوما إلى 24

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عدد القتلى في جنين ومخيمها منذ 12 يوما إلى 24 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 06:24 صباحاً - ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا برصاص وقصف القوات الإسرائيلية، في محافظة جنين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، منذ 12 يوما، إلى 24 قتيلا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

تفصيلا، قتل 5 فلسطينيين أمس السبت وأصيب آخرون في قصف للقوات الإسرائيلية استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بمقتل مواطنين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، بينما قتل مواطنان جراء قصف مركبتهما في قباطية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى لمقتل مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مُسيرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لمقتل مواطنين.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت مجموعة من الشبان في وقت سابق من مساء السبت، بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لمقتل الطفل أحمد عبد الحليم السعدي، البالغ من العمر 16 عاما، وإصابة شابين آخرين.

وكان عدد القتلى خلال الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها قد بلغ قبل ذلك 19 قتيلا إضافة لعشرات الإصابات.