عاجل- محمد الضيف يكشف كواليس المعركة: السابع من أكتوبر من غرفة القيادة إلى الميدان ( التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- محمد الضيف يظهر لأول مرة ليعلن عن عملية "طوفان الأقصى" وإطلاق آلاف الصواريخ نحو إسرائيل.

شهد يوم السابع من أكتوبر عام 2023 ظهور قائد القسام محمد الضيف لأول مرة للإعلان عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وإطلاق آلاف الصواريخ نحو إسرائيل.

وخرج علينا قائد هيئة الأركان محمد الضيف "أبو خالد" بكلمات مختصرة تلخص المشهد وتُعلن عن بدء عملية طوفان الأقصى، ردًا على الاعتداءات والجرائم الصهيونية بحق الأقصى وشعبنا، واستجابة طبيعية لمواجهة ما يُحاك من مخططات صهيونية لتسوية القضية الفلسطينية، موضحًا أن قيادة القسام قررت وضع حد لكل تلك الجرائم، ومؤكدًا على انتهاء الوقت الذي يُعربد فيه العدو دون محاسب.

كملة محمد الضيف للإعلان عن انطلاق عملية طوفان الأقصى

محمد الضيف قائد كتائب القسام

وجاءت كلمة القائد محمد الضيف الأولى خلال الحرب كالتالي:-

شهدت الساعة 6:25 من صباح يوم السبت السابع من أكتوبر عام ٢٠٢٣مـ تنفيذ هجوم منسق ومتزامن بين كافة تخصصات وأسلحة كتائب القسام برًا وبحرًا وجوًا على أكثر من 50 موقعًا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال تحت غطاءٍ صاروخيٍ مكثف استهدف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية ومنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو.

حيث بلغ عدد الصواريخ في الضربة الأولى 5500 صاروخ وقذيفة، شكلت في كثافتها ودقة إصابتها حالة من الإرباك لأجهزة أمن وجيش العدو التي مُنيت بفشل ذريع، منعها من إبداء أي رد فعلٍ لعدة ساعات ريثما استوعبت جزئيًا ما يجري على الأرض، وهذا ما رصده مجاهدونا خلال اقتحامهم للمواقع العسكرية الصهيونية التي دكتها كتائب القسام حيث وجدوا جنود الاحتلال مختبئين وهول الموقف باد على وجوههم فحصدوهم وأسروهم دون أي مقاومة تذكر في كثير من المواقع.

وكانت قد استمرت الحرب على قطاع غرة لمدة 471 يوم، حيث تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يوم في المرحلة الأولى، وانسحاب قوات الاحتلال، بجانب وجود عملية تبادل الأسري بين الطرفين.

كما أدت الحرب على القطاع إلى استشهاد العديد من قادة كتائب القسام أبرزهم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار.