العالم اليوم - تقرير: جيش إسرائيل أزال "ضوابط الاشتباك" خلال اجتياح جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 02:21 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني بإزالة القوات الإسرائيلية ما وصفها بضوابط اعتمدت في الماضي، خلال الاجتياح الحالي لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصدر، فان الضوابط تتعلق بقواعد الاشتباك واطلاق النار والأضرار الجانبية.

وأضاف المصدر أنه تم الآن إخلاء ألفي مواطن من سكان مخيم جنين بعد الخضوع لفحوصات.

ووفق الرواية الإسرائيلية التي نشرتها الهيئة، فقد قتل 13 مسلحاً من بينهم منفذا عملية الفندق الذين قتلا فجر الخميس.

والثلاثاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، أطلق عليها اسم "السور الحديدية". وقتل في اليوم الأول من العملية عشرة فلسطينيين، وأصيب العشرات.

وتصاعدت أعمال العنف في كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون ما لا يقل عن 850 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الصراع.