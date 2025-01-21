العالم اليوم - ضابطة تفقد حياتها بشكل مأساوي خلال فحص روتيني لمقاتلة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:23 مساءً - أودى حادث مروع في قاعدة تشينغ تشوان كانغ الجوية في تايوان، الثلاثاء، بحياة ضابطة بالقوات الجوية.

وفقدت الرقيب "هو" وهي محترفة عسكرية مخضرمة لديها 17 عاما من الخدمة، حياتها بشكل مأساوي بعد أن ابتلعها محرك طائرة مقاتلة أثناء فحص روتيني على المدرج، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووقع الحادث النادر، عندما كانت الرقيب "هو" تضع دعامات العجلات لتأمين مقاتلة دفاعية محلية بعد وقت قصير من هبوطها.

وأثناء هذا الإجراء، جذب محرك الطائرة النفاثة الضابطة إلى داخله في حدث مفجع جعل خبراء الطيران يعربوا عن صدمتهم وعدم تصديقهم له (يبدو أن المحرك كان لا يزال يعمل).

وتحركت أطقم الطوارئ بسرعة في محاولة يائسة لإنقاذ الضابطة وجرى نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة في وقت لاحق.

وتسبب الحادث في حالة من الصدمة بين ذوي الضحية وأصدقائها. كما أثارت الواقعة موجة من الأسئلة حول كيفية حدوثها.

ويؤكد خبراء سلامة الطيران أن الحوادث من هذا النوع نادرة للغاية، مع وجود بروتوكولات صارمة لمنعها.