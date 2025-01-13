العالم اليوم - "قمة المليار متابع" تستشرف مستقبل صناعة المحتوى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 11:23 مساءً - شهدت النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، التي اختتمت فعالياتها الاثنين، 7 حوارات طاولة مستديرة، تناولت أبرز التطورات في قطاعات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، بما في ذلك التحديات والفرص التي يواجهها صناع المحتوى في العصر الرقمي، بمشاركة أبرز الخبراء والإعلاميين والمتخصصين من كبريات المنصات والشركات العالمية، وعدد من أهم صناع المحتوى والمؤثرين.

وفي جلسة بعنوان "الإعلام الرقمي في مواجهة الإعلام التقليدي"، ناقش الخبراء تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة المحتوى، وأكدوا تفوق الإعلام الرقمي في الوصول إلى جمهور أوسع مع ضرورة التكامل بينه وبين الإعلام التقليدي لتعزيز المصداقية والوصول الفعّال.

وناقش حوار حول "البنية التحتية لصناع المحتوى"، ضرورة فهم التشريعات القانونية المتعلقة بصناعة المحتوى لضمان الامتثال وحماية الجميع من الاحتيال، في حين استعرض المشاركون في جلسة "الذكاء الاصطناعي ومستقبل صناعة المحتوى الرقمي"، كيف يمكن دمج الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى مع الحفاظ على الإبداع البشري، مشيرين إلى إمكانياته الكبيرة رغم التحديات الأخلاقية والتقنية.

وركز المشاركون في جلسة "الاستثمار في مستقبل صناعة المحتوى"، على ضرورة تطوير نماذج أعمال مستدامة، مع الإشارة إلى أهمية التخطيط الإستراتيجي بعيدا عن وعدد المتابعين.

وتناولت جلسة "العلاقة بين قطاعي السياحة وصناعة المحتوى" سبل التعاون الفعّال بين صناع المحتوى والعاملين في القطاع السياحي، مع التأكيد على ضرورة تخصيص المحتوى ليتناسب مع اهتمامات الجمهور المستهدف.

وتمت في جلسة "التسويق التفاعلي وبناء شراكات بين العلامات التجارية وصناع المحتوى"، مناقشة أهمية بناء شراكات حقيقية بين العلامات التجارية وصناع المحتوى لتحقيق النجاح المستدام.

واختتمت جلسة "مستقبل تسويق صناعة المحتوى" بتأكيد أهمية التخطيط الإستراتيجي وبناء علاقات قوية مع الجمهور، حيث أصبح صانع المحتوى جزءًا من الاقتصاد الرقمي كمؤثر تجاري.