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عاجل - مسؤول إسرائيلي: مستعدون لتنفيذ اتفاق غزة فورا بمجرد موافقة حماس عليه

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أحمد جودة - القاهرة - نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله: "مستعدون لتنفيذ اتفاق غزة فورا بمجرد موافقة حماس عليه" حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتابعت المصادر: نتنياهو وافق على تقديم تنازلات فيما يخص الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وانسحاب إسرائيل من بعض المناطق.

وتابعت المصادر: الولايات المتحدة والوسطاء ينتظرون رد حماس على مسودة الاتفاق خلال 24 ساعة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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