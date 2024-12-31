العالم اليوم - اتساع العجز التجاري في تركيا بنسبة 24.9% خلال نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - اتسع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 24.9 بالمئة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى 7.459 مليار دولار، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، الصادرة، الثلاثاء.

وأوضحت البيانات أن الصادرات تراجعت 3.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 22.289 مليار دولار وزادت الواردات 2.7 بالمئة إلى 29.748 مليار دولار في نوفمبر.

وأشارت البيانات إلى أن عجز التجارة الخارجية تقلص 26.8 بالمئة إلى 73.336 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر.