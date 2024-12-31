العالم اليوم - رسالة من واشنطن إلى سوريا: عليكم السيطرة على الوضع "وإلا"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لوزير الخارجية الجديد في الإدارة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، بشأن التقارير الأخيرة حول "الهجمات العنيفة" التي شنها مسلحون في أنحاء البلاد، وفقا لمسؤولين أميركيين.
وأضاف مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" الإخباري، أن المبعوث الأميركي الخاص دانيال روبنشتاين، قال خلال اجتماع له مع الشيباني في دمشق، إن الولايات المتحدة قلقة من "التقارير المتعلقة بالعنف والانتقام والترهيب ضد الأقليات"، وإنه يجب وقف هذه الهجمات.
واعتبر مسؤول آخر أن "الإدارة السورية الجديدة بحاجة إلى السيطرة على الوضع، لأنه إذا استمرت هذه الحوادث العنيفة فقد تزيد التوترات الداخلية وتسمح لعناصر مرتبطة بنظام الأسد أو حتى داعش بإشعال صراع جديد في البلاد".
وأكد الشيباني أن الإدارة الانتقالية تعارض مثل هذا العنف، وقال إن معظم هذه الأعمال كانت من قبل جماعات مسلحة أخرى لا علاقة لها بفصيل هئية تحرير الشام، الذي قاد المعارضة المسلحة في هجومها الخاطف الذي أطاح نظام الأسد.
ووقعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين تابعين لنظام الأسد وشرطة تابعة للإدارة الجديدة الأسبوع الماضي في مدينة طرطوس، مما أسفر عن مقتل 14 شرطيا وعدد من المسلحين، وفقا لوزارة الداخلية السورية.
وشهدت طرطوس والمناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية، اشتباكات بين فصائل مسلحة وأنصار الأسد خلال محاولات اعتقال من تصفهم الإدارة الجديدة بـ"فلول النظام"
وبالتزامن مع هذه الاشتباكات، طالبت الإدارة الذاتية الكردية بـ"حماية التنوع والتعددية في البلاد، وعدم المساس بالرموز والعادات والتقاليد"، واعتبرتها "ضرورة ملحة".
وأشارت الإدارة الذاتية إلى أن "الأحداث الأخيرة في الساحل السوري ضد العلويين، بالإضافة إلى حرق شجرة الميلاد في حماة وحمص، لا تخدم مصلحة سوريا ولا مستقبلها.
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