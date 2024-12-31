العالم اليوم - بعد كمين بيت حانون.. هذه حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

انتم الان تتابعون خبر بعد كمين بيت حانون.. هذه حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة، الإثنين.

والجندي القتيل هو الرقيب أورييل بيرتس (23 عاما) من كتيبة نيتسح يهودا.

وفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش، تعرض الجنود، الذين كانوا داخل مبنى في بيت حانون شمالي غزة، إلى نيران مضادة للدبابات.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 8، من بينهم 3 في حالة خطيرة.

وبالتالي ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 395 قتيلا.