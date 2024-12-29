العالم اليوم - احتفالات رأس السنة.. إجراءات أمنية مشددة في شمال وشرق سوريا

انتم الان تتابعون خبر احتفالات رأس السنة.. إجراءات أمنية مشددة في شمال وشرق سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - أصدرت هيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، الأحد، حزمة من الإجراءات الأمنية، بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وجاء في التعميم: "تتقدم هيئة الداخلية لإقليم شمال وشرق سوريا والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، بأحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا ولجميع المواطنين، بمناسبة حلول عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنين أن تمر هذه الأعياد وسط أجواء من الأمن والطمأنينة".

وأضاف: "حرصا على سلامة المواطنين وضمان استقرار الأوضاع الأمنية خلال هذه المناسبة، نود أن نوضح لشعبنا الإجراءات الأمنية التالية التي تم اتخاذها لضمان أمن وراحة الجميع: