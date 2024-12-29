العالم اليوم - شركة "جيجو" تعتذر عن كارثة الطائرة.. وتتعهد بالمساعدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:22 صباحاً - قدّمت شركة "جيجو" الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة ركاب تابعة لها أثناء هبوطها في مطار جنوبي غرب البلاد وعلى متنها 181 شخصا تأكّد حتى الساعة مقتل عشرات منهم.

وقالت الشركة في بيان: "نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كلّ ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسبّبنا بقلق". ماذا حدث؟ طائرة كورية جنوبية كانت تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بسول، ما أسفر عن مقتل 85 شخصا.

وقع الحادث في الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين كان يفترض أن تتم عملية الهبوط في الساعة 8:30.

أشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أنه تم إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.

نقلت "يونهاب" عن السلطات قولها إن الحادث قد يكون حصل أثناء محاولة الهبوط الثانية دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل العجلات.

عند الهبوط فشلت الطائرة في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسمها لأضرار بعد اصطدامها بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق.

يعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 هو الاصطدام بالطيور.

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