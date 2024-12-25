العالم اليوم - المركزي التركي: سنعقد 8 اجتماعات للسياسة النقدية في 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - قال البنك المركزي التركي، الأربعاء، إنه سيعقد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية في 2025، في تراجع عن وتيرة الاجتماعات الشهرية التي يتبعها البنك حاليا.

وفي تقرير عن السياسة النقدية للعام المقبل، أضاف البنك المركزي أن سعر إعادة الشراء الأسبوعي سيظل الأداة الرئيسية ضمن أدوات السياسة النقدية، وأوضح أنه سيحدد السياسات وفقا لهدف التضخم على الأمد المتوسط البالغ خمسة بالمئة.

وأضاف أنه يعتزم إنهاء برنامج الودائع بالليرة التركية المحمية بالعملات الأجنبية خلال العام المقبل.

وفي نوفمبر الماضي، رفع البنك المركزي التركي توقعاته المرتبطة بالتضخم للعامين الحالي والمقبل، في وقت تواصل أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعها، رغم رفع معدلات الفائدة.

وتوقع المصرف المركزي آنذاك أن تصل نسبة التضخم إلى 44 في المئة في نهاية العام 2024، مقارنة مع تقدير سابق في أغسطس بلغ 38 بالمئة.